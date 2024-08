Morata e Okafor salvano il Milan nel finale. E’ 2-2 con il Torino. 0-0 tra Empoli e Monza

Terminati i primi tempi delle due gare delle 20.45 di questa prima giornata di Serie A.

A San Siro gran bella partita tra Milan e Torino, con ritmi alti, azioni da una parte e dall’altra. Parte meglio il Milan, che ha due palle gol interessanti. Poi alla mezz’ora pasticcio in difesa, colpo di testa di Bellanova, Thiaw svirgola e si porta la palla in rete. Dopo una revision al VAR, il gol viene assegnato. Chance anche per il 2-0 per i granata con un ottimo Zapata che va di testa ma trova un attento Maignan. Chance clamorosa anche per Leao al 40′, col portoghese che si presenta davanti a Milinkovic-Savic, ma si fa parare la conclusione. Torino avanti 1-0 al Meazza al 45′.

Nella ripresa, riparte bene il Milan che prova a pervenire al pareggio. Fonseca si gioca le carte Theo Hernandez e Morata. Allo spagnolo viene prima assegnato un rigore, poi il VAR lo cancella.

Nel miglior momento rossonero, ripartenza del Torino con Ilic, palla in mezzo dove Zapata di testa insacca il 2-0 al 68′. Milan annichilito ma che non si arrende. Morata segna ma in fuorigioco. Assalto finale del Milan. Al minuto 89, tira Reijnders, ci mette la punta Morata che insacca il 2-1. Il Milan ci crede, al 96′, cross di Musah, attacca l’area Okafor che insacca il 2-2. San Siro si rianima e ci crede. Theo Hernandez ci prova e sfiora il clamoroso 3-2. Finisce 2-2 al Meazza, il Milan rimonta due gol, finisce 2-2, come l’Inter.

Nell’altra gara, 0-0 tra Empoli e Monza.

Foto: Instagram Okafor