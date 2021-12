Morata e il Barcellona: c’è una sola certezza. E una necessità Juve

Ci siamo svegliati con una notizia attendibilissima dalla Spagna che i soliti pasticcioni hanno ripreso in serata come se fosse chissà quale novità… La notizia è che Xavi vuole Alvaro Morata al Barcellona: all’interno di questa storia che deve avere il placet dell’Atletico Madrid emerge una certezza. Questa certezza: Alvaro Morata ha capito che il suo periodo alla Juve é al capolinea dopo un ritorno fortemente voluto un anno e mezzo fa. Tra l’altro la Juve per Morata ha speso 20 milioni per un prestito, vedremo se andrà fino in fondo a questa stagione, se il prestito sarà girato e se l’Atletico accetterà perché crediamo che sia abbastanza complicato (eufemismo) pensare che la Juve metta sul tavolo in estate 35 milioni per il riscatto. Morata ha capito e se ora potesse andrebbe da Xavi senza vivere una seconda parte di stagione in bianconero che potrebbe anche non essere piena di soddisfazioni personali. Ma la Juve e Allegri in primis hanno una necessità: serve un attaccante vero, serviva prima figuriamoci adesso all’interno della situazione Morata. Allegri ha chiesto Icardi fino dalla scorsa estate, ne ha parlato fino a pochi giorni fa, ha memorizzato che sarà quasi impossibile arrivare a Scamacca e Vlahovic a gennaio, ha memorizzato che l’OM ha proposto Milik e che l’Arsenal ha messo Aubameyang, ma con Icardi si sentirebbe al sicuro. Ci sarebbe Cavani che ha altre proposte e che ha sempre che in Italia la sua squadra è stata e sarà sempre una: il Napoli.

Su questo binario, tra certezze di Morata e necessità di Allegri, viaggeremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Juventus