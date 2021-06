Morata dopo il rinnovo: “Felice e orgoglioso di poter continuare con la Juve”

Alvaro Morata ha parlato dal ritiro della Spagna dopo il rinnovo con la Juventus. Lo stesso club juventino ha mostrato un video dove Morata esprime la sua gioia di continuare la propria avventura con la maglia bianconera. Ecco le sue parole rivolte ai tifosi juventini: “Grazie mille del vostro sostegno, sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juve. Sono molto felice e orgoglioso, non vedo l’ora di poter condividere momenti con voi insieme allo stadio. Adesso mi concentrerò sugli Europei, ma non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti. Un abbraccio grande. Forza Juve sempre”.

Foto: Twitter Juve