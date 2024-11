Morata dimesso dall’ospedale. La Spagna lo convoca

Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha annunciato oggi la lista dei 26 convocati per le partite che chiuderanno la fase a gironi della UEFA Nations League questo mese di novembre con le sfide con Danimarca e Svizzera. Convocato anche Alvaro Morata, attaccante del Milan che giovedì ha subito un forte colpo alla testa che lo ha costretto a passare la notte in ospedale a Milan. Il giocatore stamane ha lasciato l’ospedale ed è stato convocato dalla sua Nazionale. Non farà parte della gara con il Cagliari ma risponderà presente alla Nazionale.

Foto: sito Milan