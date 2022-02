Morata, dai due Madrid al possibile Barcellona. Oggi torna in Spagna per segnare ancora al Villarreal

Notte di Champions per la Juve, una sfida mai come negli ultimi anni fondamentale per la vecchia signora. È la notte anche del ritorno in Spagna di Alvaro Morata, uno che in carriera ha vestito le due maglie principali di Madrid, Real e Atletico, e quest’estate è stato molto vicino a vestire il blaugrana. Dopo tanto chiacchiericcio, Morata è poi rimasto in bianconero, in un club che lo ha accolto da ragazzo e con cui è maturato negli ultimi anni. Per buona pace di Xavi e del Barcellona, che si è consolato con Aubameyang.

Il suo non è un rapporto facile con la sua terra natia, essendo stato criticato a più riprese dai media per la mancanza di lucidità sotto porta. Illazioni che Morata ha sempre ignorato, provando a dare sempre il suo contributo alla causa, che sia quella roja della Seleccion o quella della sua Juve. Il Villarreal non gli porta poi così male, avendo segnato 3 gol in carriera al submarino. Oggi, vista anche l’assenza di Dybala, Allegri conta molto sul suo attaccante, che, rispetto a Vlahovic, ha dalla sua una grandissima esperienza con la coppa dalle grandi orecchie. Anche dai suoi gol passerà questo finale di stagione per la Juve.

FOTO: Twitter Uefa