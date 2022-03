Morata “Contento per la doppietta, siamo un gruppo con tanti giovani di valore”

Parlando della vittoria ottenuta contro Israele, il centravanti della Spagna Alvaro Morata ha raccontato le sue sensazioni sull’attuale momento delle Furie Rosse: “Sono molto felice, soprattutto perché allo stadio c’erano tante persone. Siamo un gruppo con tanti giovani di valore, possiamo guardare al futuro con ottimismo. Abbiamo giocato una bella partita e avuto una settimana per lavorare e prepararci al meglio.

Nella partita il centravanti della Juventus è stato grande protagonista realizzando una doppietta: “Ovviamente non importa chi segna i gol, ma sono molto contento sia per le mie reti che per quelle di Sarabia e Yeremy Pino”.

Foto: Twitter Spagna