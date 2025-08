Il retroscena: Morata, la risposta Como alla richiesta di indennizzo Galatasaray

04/08/2025 | 18:48:43

Alvaro Morata e il Como: abbiamo spiegato nei giorni scorsi come il club lombardo confidi di risolvere entro mercoledì. Nelle ultime ore il Galatasaray ha chiesto alla proprietà del Como di versare un indennizzo di 3-4 milioni per liberare l’attaccante dal prestito che scadrà il prossimo gennaio. Il Como per il momento non ha aperto, vedremo se cambierà idea nelle prossime ore e confida sempre di poter accogliere Morata senza indennizzo dopo aver concordato con il Milan il pagamento di circa 10 milioni per il cartellino.

Foto: Instagram Morata