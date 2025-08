L’indiscrezione: Morata, il Como spera di sbloccare entro mercoledì

03/08/2025 | 00:12:18

Alvaro Morata aspetta il Como. E viceversa. Ci sono tutti gli accordi tra l’attaccante e il club lariano, Fabregas non vede l’ora di abbracciare lo specialista spagnolo. Il Como confida di sbloccare entro mercoledì in modo da poter aggiungere un attaccante importante in organico. Ha l’accordo con il Milan per circa 10 milioni, adesso il Milan deve liberare Morata dal prestito fino a gennaio con il Galatasaray che intanto ha preso Osimhen. Il Como intende lasciare la pratica al Milan e aspetta buone notizie dai dialoghi che presto ripartiranno e che coinvolgeranno solo i rossoneri.

Foto: Instagram Morata