Morata come Ronaldo: 14 gol in Champions con la maglia della Juve

Con il gol del 3-0 messo a segno ieri sera nella sfida al Malmo, Alvaro Morata ha toccato quota 14 gol in Champions con la maglia della Juventus. Un numero che può sembrare banale ma non lo è, visto che è la quota toccata da Cristiano Ronaldo nella sua esperienza bianconera in tre anni.

Per Morata, all’incirca, stesso lasso temporale, visto che ha segnato 13 gol in 3 stagioni in Champions e il 14° è arrivato alla prima gara della quarta stagione.

In testa a questa classifica ovviamente troviamo Alessandro De Piero, con 44 gol, seguito da David Trezeguet, a 28 e da Pippo Inzaghi a quota 17. Poi troviamo Paulo Dybala a 16 gol.

