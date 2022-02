Morata: “Arriverà il tempo della Juve. Mi piacerebbe essere più decisivo”

A Mediaset le parole di Alvaro Morata in vista della gara contro il Villarreal: “Loro sono campioni dell’Europa League, hanno grandissimi giocatori e servirà consapevolezza della loro forza. Tanta gente non gli dà il valore che hanno, ma per me sono fortissimi. I due pareggi? È un peccato, quelle che sono davanti non hanno vinto, ma noi dobbiamo pedalare e il fatto che non si perda da tanto tempo è importante. Bisogna guardare al futuro con ottimismo, una gara come quella di venerdì a inizio stagione l’avremmo giocata con molta più difficoltà. Non devo spiegare cos’è la Champions per noi. Arriverà il tempo della Juve, noi siamo pronti per sognare e pedalare. Io sto dando tutto nelle ultime gare, mi piacerebbe fare gol ed essere più decisivo. Ma l’importante è vincere le gare e il modo è uguale”.

FOTO: Twitter Juventus