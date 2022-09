Morata allontana i rumors di mercato. La risposta arriva sui social

Quindici minuti dopo le 21 è iniziata a circolare in Spagna un’indiscrezione che aveva per protagonista Alvaro Morata. Lo spagnolo, secondo quanto si leggeva su Mundo Deportivo, sembrava esser entrato nelle mire del Barcellona, impegnato a trattare il suo trasferimento con l’Atletico Madrid. Tuttavia, l’ex Juve ha voluto allontanare i rumors suo suo conto, pubblicando su Instagram una sua foto sorridente con il logo dell’Atletico in primo piano.

Foto: Instagram Atletico