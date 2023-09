Monza, visite mediche in corso per Gomez

Alejando Gomez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Monza. Dopo l’arrivo in Italia in tarda mattinata, il Papu ha iniziato in questi minuti le visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente – a meno di sorprese – al club brianzolo. Dopo Catania e Atalanta, il Monza ha deciso di accogliere il campione del Mondo dopo l’infortunio di Gianluca Caprari. L’argentino era rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in Spagna con la maglia del Siviglia.

Foto. Instagram Gomez