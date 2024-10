Monza-Venezia, le formazioni ufficiali

È sfida salvezza tra Monza e Venezia. I padroni di casa vogliono alimentare il percorso positivo avviato nel 3 a 0 inflitto al Verona, mentre la squadra di Di Francesco necessita di trasformare la mole di occasioni create in punti salvezza, come spiegato dallo stesso tecnico ex Roma in conferenza stampa. Qui di seguito le formazioni ufficiali della gara.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Caprari; Djuric. All: Nesta

VENEZIA (3-5-2):Stankovic, Idzes, Svoboda, Zampano; Ellertsson, Busio, Andersen, Duncan, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All: Di Francesco

Foto: Instagram Monza