Monza, terminato l’intervento alla schiena per Pablo Marì. Stop previsto di almeno due mesi

È terminato da pochi minuti l’intervento alla schiena al quale è stato sottoposto il difensore del Monza, Pablo Marì, rimasto coinvolto nella aggressione ad Assago ieri sera, che ha visto l’accoltellamento di sei persone in un centro commerciale, con un uomo rimasto ucciso. Gli è stata ricucita la ferita e i muscoli. Per fortuna, il giocatore non è mai stato in pericolo di vita ed è stato sempre cosciente.

Si stima uno stop di circa due mesi per Pablo Marì, ma in questo momento, è l’ultima cosa che conta.