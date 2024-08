Monza, svolta Rui Patricio: in arrivo per le visite

Non si capisce quanti nomi abbiano fatto per la porta del Monza, hanno scaricato quasi tutto l’almanacco. In realtà, siamo davvero a una svolta: secondo quanto svelato la scorsa notte da Gianluigi Longari, è in arrivo Rui Patricio per le visite, una svolta finalmente dopo un naufragio dietro l’altro. Lo specialista portoghese, 36 anni compiuti lo scorso febbraio, si appresta così a tornare in Italia dopo essersi svincolato dalla Roma lo scorso 30 giugno.

Foto: Twitter personale Rui Patricio