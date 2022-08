Monza, Stroppa: “Non mi sento in bilico, non ho ancora iniziato a lavorare”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta interna per 2-1 contro l’Udinese, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha così commentato la sua posizione sulla panchina del club brianzolo: “Io ancora non ho iniziato a lavorare, dunque non mi sento in bilico. Oggi la squadra ha mostrato delle qualità importanti. A questo gioco si vince facendo gol e non lo abbiamo fatto. È mancato quel qualcosa per fare il gol. Silvestri ha fatto delle parate importanti, è davvero un peccato. Pessina? Siamo contenti, può dare davvero tanto”.

Foto: Twitter Monza