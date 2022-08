Monza, Stroppa: “Manca qualcosa dal mercato. Decimo posto? Mi auguro di salvarci, questo l’obiettivo”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della partita di Coppa Italia contro il Frosinone, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha commentato così il match vinto: “Vediamo se riusciamo a completare la rosa, sicuramente manca ancora qualcosa. Non sono soddisfatto perché eravamo in pieno controllo e non puoi prendere due gol così. Possiamo fare di più quando abbiamo la palla, poi ci sta di avere le gambe pesanti alla prima gara ufficiale, ma sicuramente c’è qualcosa da rivedere”. Durante il suo intervento c’è stato spazio anche per l’obiettivo stagionale dei brianzoli: “Squadra da decimo posto? Non credo proprio, io mi auguro di salvarci, è questo l’obiettivo a cui dobbiamo puntare. Ci affacciamo su una categoria difficile, dobbiamo restare con i piedi per terra. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda con Berlusconi e Galliani, non voglio fare il pompiere, ma in questo momento bisogna restare ben saldi a terra perché c’è tanto da lavorare. Per fare bene in questo campionato non è abbastanza quello che stiamo facendo”.

Foto: Twitter Monza