Monza, rottura del crociato per Caprari

Pessime notizie in casa Monza, con la squadra di Palladino che sarà costretta a fare a meno di Gianluca Caprari per diversi mesi. Il calciatore, sostituito durante la sfida al Lecce, ha svolto oggi gli esami strumentali: questi hanno evidenziato la rottura del crociato. Ecco la nota del club: “Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore“.

Foto: Instagram Monza