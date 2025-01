Monza, quindici punti in meno rispetto allo scorso anno

Un disastro. Forse preannunciato. Anche se probabilmente neanche il più pessimista dei tifosi brianzoli si aspettava una debacle così forte nel giro di 365 giorni. Sono state tre le perdite del Monza: Di Gregorio che è andato alla Juventus, Colpani alla Fiorentina e infine Palladino anche lui a Firenze. Quindici punti in meno rispetto allo scorso anno che manda all’ultimo posto in classifica la squadra di Galliani. Una sola vittoria contro il Verona per 3-0 contro le sei della stagione passata. Il numero di pareggi sono gli stessi, ben sette. Nesta ha provato a dare la sua idea di gioco, il Monza giocava anche bene, ma i risultati non sono mai arrivati, anche a causa di un po’ di sfortuna e così l’esonero per tornare un po’ alle origini: Bocchetti. Il gioco è sicuramente più simile a quello di Palladino, ma le due prime partite sono entrambe state due sconfitte. Vediamo se l’ex Verona riuscirà ad invertire un trend negativo, ma in caso contrario la Serie B è molto vicina.

Foto: Instagram Monza