Monza primo, la gioia di Galliani: “Ero al matrimonio di Berlusconi, ho urlato come neanche si può immaginare”

Adriano Galliani non ha potuto gioire direttamente dagli spalti dell’U-Power Stadium al gol di Barberis, che ha consegnato il primo posto al suo Monza. Il dirigente biancorosso, infatti, si trovava a Villa Gernetto al matrimonio di Silvio Berlusconi, e a Il Giorno ha raccontato i momenti di euforia: “Ho seguito la partita dal mio smartphone. Non tutta, perché non potevo stare a tavola sempre attaccato al cellulare, ma quando ha segnato Barberis mi sono messo a urlare in una maniera che neanche immagina. Ho avvisato immediatamente il presidente Berlusconi una vittoria bellissima che mi ha fatto letteralmente impazzire. Una notte da primi, fantastico. Guardo la classifica e il Monza, il suo loghino, è lì in alto. Cerco su Google “serie b classifica” e il Monza è primo. Forse per una notte, poi chissà… Ma godiamoci il presente”.

FOTO: Twitter Milan