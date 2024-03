Monza, Pablo Marì: “Dobbiamo continuare così. Il nostro segreto è essere come una famiglia”

Il Monza ha battuto di misura, di fronte al proprio pubblico dell’U-Power Stadium, il Cagliari, grazie alla rete messa a segno da Daniel Maldini sul finire della prima frazione. Questo il commento del difensore dei brianzoli Pablo Marì, rilasciato nel post gara, ai microfoni di DAZN:

“Facciamo sempre la nostra partita, stiamo andando bene e abbiamo perso solo contro la Roma, in una partita che è stata difficile. Loro stanno bene, noi abbiamo fatto la nostra partita e adesso dobbiamo continuare così. La classifica? Dobbiamo godercela durante la sosta, questa è la cosa migliore che possiamo fare, per poi continuare a lottare davanti ai nostri tifosi. Anche oggi c’era lo stadio pieno. Il nostro segreto? Sta in una parola molto semplice: famiglia. Lavoriamo tutti insieme e ci facciamo un culo così tutti i giorni. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Foto: Instagram Monza