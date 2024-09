Monza, Nesta: “La squadra è pronta. Balotelli? Non ne abbiamo mai parlato”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato in Conferenza Stampa alla vigilia della delicata sfida contro l’Inter. Proprio riguardo questo tema, l’ex difensore milanista si è espresso sulla rivalità con i tifosi della Beneamata, con cui in realtà vi è sempre stato un rapporto fondato sul rispetto e il fair play. Alla domanda su un possibile approdo al Monza dello svincolato Balotelli, Nesta ha risposto dicendo che non vi è mai stato alcun contatto col suo entourage.

La partita: “Speriamo che il nostro campionato possa decollare già dalla partita con l’Inter e se dovesse essere così sarebbe tanta roba. La squadra è pronta e siamo riusciti a recuperare anche qualche calciatore”.

La rivalità con l’Inter: “Neanche quando ero un calciatore ce l’avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa nei loro confronti, anche con il presidente Moratti“.

Su Balotelli: “Fare il mercato con gli svincolati non è facile anche perché tutti stanno addosso a tanti giocatori. Se arriva uno svincolato ben venga ma siamo questi, potevamo fare qualcosa in meglio ma anche qualcosa in peggio. Di Mario Balotelli non ne abbiamo mai parlato”.

Foto: Instagram Monza