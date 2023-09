Alle 15.00 andrà in scena la sfida tra Monza e Lecce. Queste le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-1-2): Sorrentino; Izzo, Mari, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Colombo, Caprari.

All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

All. D’Aversa.