Monza-Juventus, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del match di stasera, Monza-Juventus. Caprari e Mota guidano l’attacco di Nesta, che oggi opta per un 4-4-2. C’è Nico Gonzalez dal 1′ per la Juve, Koopmeiners gioca in mediana al fianco di Locatelli. McKennie farà il terzino.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Marì, Carboni, Birindelli; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All: Alessandro Nesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago Motta

Foto: Instagram Juventus