Monza, infortunio per Bondo

Piove sul bagnato in casa Monza. Dopo essere passati in vantaggio dopo pochissimi minuti nella sfida contro il Bologna, non solo si è visto prendere due gol, ma si è visto perdere anche una mente importantissima nel centrocampo dei brianzoli. Si tratta di Warren Bondo che è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema muscolare poco prima del 40′. Al suo posto Vignato. Ancora non sono chiari i tempi di recupero. Si saprà qualcosa in più nella giornata di domani o di lunedì quando il giocatore effettuerà gli esami strumentali.

Foto: Instagram Monza