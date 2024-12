Monza, il ds Bianchessi: “Bocchetti ha l’accendino. Deve riaccendere la scintilla nei giocatori”

Il direttore sportivo del Monza, Mauro Bianchessi, ha colto l’occasione in conferenza stampa per dare il benvenuto al nuovo mister Salvatore Bocchetti: “Bocchetti è un Gasperini-boy. È un suo allievo, una delle sue componenti è la fame, il carattere, la voglia di arrivare. La salvezza non sarebbe un’impresa, le imprese sono altre. È difficile, ma bisogna riuscirci. Nella notte tra domenica e lunedì, Galliani, si è fidato del suo istinto, quello che gli permette di vedere certe caratteristiche nelle persone. Fame, grinta, umiltà, ambizione, coraggio, dare certezze e sicurezza. Bocchetti è fortunato: ha uomini veri, uniti, i primi a dispiacersi. Serve trovare una scintilla per farli ripartire, e l’accendino caro Salvatore ce l’hai tu e devi usarlo. Questa squadra non può essere ultima in classifica: non esiste”

Foto: sito Monza