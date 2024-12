Monza, i retroscena della sorpresa Bocchetti. Nesta e gli altri due ragazzi del 2006

Il Monza aveva dato fiducia ad Alessandro Nesta dopo la sconfitta di Lecce, ma aveva già fatto partire un giro di orizzonte che – come anticipato stamattina – ha portato alla sorprendente svolta Salvatore Bocchetti, un nome mai uscito nel bel mezzo di accostamenti poco concreti. Il Monza crede che Bocchetti sia un allenatore moderno, capace di interpretare ogni partita per vincere e quindi con la mentalità necessaria in un momento così complicato. Per questo motivo (anche questa è una notizia che abbiamo dato) ha deciso di rilevare il contratto che l’ex difensore aveva con il Verona, scadenza 30 giugno 2027, senza chiedergli sconti sulla durata come stava circolando nel pomeriggio. Bocchetti aveva un contratto lungo con il Verona, mai avrebbe potuto accettare fino a giugno con opzione. Alessandro Nesta è un grande professionista, ma la scelta di Galliani non ha pagato. Esattamente come erano di facciata le considerazioni di ieri sera (“Nesta non rischia assolutamente”) avallate da qualcuno, quando il Monza aveva già fatto un giro di orizzonte concentrandosi su un solo profilo. Nesta paga i risultati all’interno di una stagione davvero difficile per i ragazzi Campioni del Mondo nel 2006: anche De Rossi e Gilardino hanno dovuto digerire la stessa decisione, evidentemente non soltanto per colpa loro, ma all’interno di una stagione amara. Ancora di più per Nesta: esonerato dopo il 20 dicembre potrà eventualmente tornare ad allenare soltanto all’estero.

Il #Monza nei giorni scorsi ha avuto contatti indiretti con Salvatore #Bocchetti, ancora sotto contratto con il #Verona — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 23, 2024

Foto: sito Monza