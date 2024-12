Monza, i numeri di Nesta e le indicative parole di Pier Silvio

Il Monza vive un momento difficilissimo a voler utilizzare un eufemismo, la sconfitta di Lecce ha fatto precipitare la squadra all’ultimo posto in compagnia del Venezia. E i numeri di Nesta fanno traballare la sua panchina: una vittoria, sette pareggi e otto sconfitte. In condizione di normalità l’esonero sarebbe dietro l’angolo, ricordando quanto fece Adriano Galliani dopo un pareggio (non una sconfitta) a Lecce e alla vigilia della partita contro la Juventus, esonerato Brocchi e Palladino al suo posto. La Juve sarà anche questa volta il prossimo avversario del Monza, ma qualsiasi tipo di decisione – soprattutto la più traumatica – sbatte con il via libera della proprietà. Proprio nei giorni scorsi Pier Silvio Berlusconi non aveva nascosto la necessità di trovare un acquirente, come minimo un investitore, a conferma di un’avvisaglia di disimpegno. Parole che mettono Galliani spalle al muro e che rendono meno ballerina – a prescindere dai risultati e aspettando nuovi riscontri – la posizione di Nesta.

Foto: Instagram Monza