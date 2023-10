Monza, i convocati di Palladino per il Sassuolo

Sono 26 i calciatori convocati da Raffaele Palladino per la gara che domani vedrà il suo Monza di scena in casa del Sassuolo. Subito in lista il Papu, Alejandro Gomez: da capire se l’argentino potrà già giocare scendere in campo.

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marí, D’Ambrosio, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Gomez, Colpani, Pessina, Vignato, Ciurria.

Attaccanti: Colombo, V.Carboni, Maric, Mota Carvalho.

Foto: Instagram Serie A