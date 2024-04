Monza, i convocati di Palladino per il Lecce

Il Monza ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani contro il Lecce al Via del Mare. Assenti per i brianzoli Mota Carvalho, Machin e Ciurria, mentre ci sarà Caprari dopo il lungo infortunio. Questo l’elenco completo:

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marì, D’Ambrosio, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo

Attaccanti: Colombo, Djuric, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Caprari, Ferraris, Vignato

