Monza, i convocati di Bocchetti per il Bologna

Il Monza ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Bologna. Forfait per Pablo Marì, torna a disposizione Kyriakopoulos così come il Monza potrà fare affidamento su Djuric. Sono indisponibili Cragno, Gagliardini, Birindelli, Pessina, Mota, Caldirola e Pedro Pereira (squalificato). Di seguito la lista dei convocati:

Izzo, 7 Akpa Akpro, 10 Caprari, 11 Djuric, 12 Sensi, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 33 D’Ambrosio, 37 Petagna, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 52 Postiglione, 55 Martins, 57 Colombo, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.

Foto: Instagram Bocchetti