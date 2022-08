Monza, Galliani chiude a Icardi: “Non lo prendiamo. Abbiamo Petagna, siamo al completo in attacco”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Monza–Torino, l’amministratore delegato dei brianzoli ha parlato del possibile arrivo in maglia biancorossa di Mauro Icardi: “Poteva essere una suggestione. Ma noi abbiamo preso Petagna e siamo al completo in attacco. Non dico bugie, assolutamente non prendiamo Icardi. Potete registrare questa dichiarazione, è così”.

Foto: Twitter Ligue 1