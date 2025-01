Monza-Fiorentina, il ritorno di Palladino allo U-Power Stadium

Questa sera andrà in scena la sfida tra Monza e Fiorentina. Il grande ritorno è quello di Raffaele Palladino che dopo aver fatto praticamente due stagioni sulla panchina del Monza ha scelto di cercare di fare il salto di qualità dai viola per il post-Italiano. I brianzoli ora sono in completa difficoltà, dal lottare per un miracolo in Europa all’essere ultimi in classifica. Chissà se l’aria in panchina del loro ex mister (seppur da avversario), possa far tornare i biancorossi alla vittoria. Tre punti che in casa non sono mai arrivati e nell’arco di tutto il campionato sono giunti una sola volta contro il Verona nel match contro il Verona al Bentegodi.

Foto: instagram Palladini