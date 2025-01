Monza-Fiorentina, i biancorossi tornano (finalmente) alla vittoria, i viola sono in crisi

Terminata ieri sera la ventesima giornata di Serie A, ma cosa ci ha insegnato la sfida tra Monza e Fiorentina? Al Monza è bastato il ritorno di Palladino (seppur da avversario) allo U-Power Stadium, per tornare a trovare i tre punti. Vittoria che in casa mancava addirittura dal 16/03/2024 (praticamente 10 mesi) quando vinse contro il Cagliari per 1-0. I viola, invece, non escono dalla crisi. Neanche contro l’ultima in classifica riescono a trovare i tre punti che mancano da più di un mese. Infatti l’ultima volta risale all’Immacolata quando vinse contro il Cagliari per 1-0. Ora il Monza può iniziare la sua rincorsa verso la zona salvezza, mentre la Fiorentina sta perdendo tutti i punti che potevano veramente far sognare la Champions League.

Foto: Instagram Monza