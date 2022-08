Monza, Di Gregorio: “Prima da titolare in Serie A, dispiace per il risultato. Guardiamo avanti”

Esordio in Serie A con la maglia del Monza per Michele Di Gregorio. Purtroppo, nonostante la sua grande prestazione tra i pali, il club brianzolo non è riuscito a scongiurare la sconfitta contro il Torino. Attraverso il suo profilo Instagram, però, Di Gregorio ha voluto esprimere la sua emozione per il debutto nel massimo campionato italiano: “Prima da titolare in Serie A. Dispiace per il risultato, guardiamo avanti verso la prossima gara“.

Foto: Di Gregorio Instagram