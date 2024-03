Monza, Daniel Maldini sogna in grande: “Europa? Crederci non costa nulla”

Il Monza ha superato di misura in casa il Cagliari, nel match giocato oggi e valido per il 29° turno di Serie A. Al termine della gara, l’autore del gol vittoria dei brianzoli, Daniel Maldini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Sicuramente sto bene e sono felice ma sono soprattutto felice per la squadra e per la vittoria. Le parole del mister mi fanno piacere, mi aiuta tanto e sono contento. Mi sono sentito a casa dal primo secondo e questo mi ha aiutato. La continuità di prestazione è quello che cerco, anche attraverso qualche errore. Se mi pesa essere il figlio di Paolo Maldini? Ci sono pro e contro, come tutto. Ho vissuto sempre in maniera serena e non mi pesa più di tanto. L’Europa? Crederci non costa nulla. Pensiamo partita dopo partita ma un occhio alla classifica è inevitabile buttarlo”.

Foto: Instagram Daniel Maldini