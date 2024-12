Monza, capolinea Nesta. Conferme totali su Bocchetti

Adriano Galliani ha provato a resistere, ma alla fine ha ceduto. Il Monza ha deciso di esonerare Alessandro Nesta: le buone prestazioni non bastano più se non sono corroborate da punti in classifica. E alla vigilia della delicatissima trasferta di Parma serviva una svolta. Totali conferme su quanto abbiamo anticipato stamattina, evidentemente Nesta non era così al sicuro: Salvatore Bocchetti corre veloce verso il Monza, sta per essere perfezionata la risoluzione di contratto con il Verona. Unico nome in corsa, non più una sorpresa: Salvatore Bocchetti in dirittura per la panchina del Monza.

Foto: Instagram Verona