Monza-Cagliari, le formazioni ufficiali

Alle ore 15 Monza e Cagliari scenderanno in campo allo U-Power Stadium in una della 4 gare di Serie A in programma questo sabato. Le formazioni ufficiali:

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

CAGLIARI (4-2-3-1) Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola, Jankto; Shomurodov, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Foto: Twitter Monza