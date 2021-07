Montreal, Hurtado rifiuta il vaccino. Il club lo cede

Rifiutare una dose di vaccino può costare caro ad un giocatore. E’ quanto accaduto in MLS, in particolare al Montreal Impact. Protagonista è stato l’attaccante Erik Hurtado, classe 1990 del Montreal. Il giocatore si è infatti rifiutato di sottoporsi alla prima dose del vaccino, andando a rappresentare di fatto un “pericolo” per se stesso e per i propri compagni.

Il club non l’ha presa bene questa decisione, aprendo subito alla cessione.

La squadra canadese l’ha ceduto per 200mila dollari al Columbus Crew, altra squadra della lega americana. Il The Athletic ricostruisce la dinamica, riportando poi le parole del direttore sportivo del Montreal Olivier Renard, che chiarisce: “In queste ultime settimane abbiamo ricevuto ed ascoltato molte offerte per Erik, nonostante siamo sempre stati soddisfatti dal suo rendimento in campo. La sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid-19 ha generato un problema non indifferente. Prima della conclusione della trattativa Erik ha confermato di non sentirsi sicuro nel sottoporsi alla somministrazione del vaccino; di conseguenza abbiamo concluso il trasferimento, che si è rivelato molto soddisfacente”.

Foto: Logo Montreal Impact