Montpellier, trattative in corso con Ben Yedder

La carriera di Ben Yedder potrebbe ripartire in Francia. Il giocatore, condannato a due anni di carcere per violenza sessuale in stato di ebbrezza, è coinvolto in un altro processo per violenza psicologica contro la moglie. I suoi gravi casi legali non gli hanno però impedito di rilanciarsi in Ligue 1. L’Equipe rivela infatti che il giocatore, svincolato dopo l’esperienza al Monaco (18 gol e 34 assist in 201 partite), starebbe ora trattando con il Montpellier, ultima in classifica a soli 9 punti. I contatti sarebbero ben avviati, e il club francese potrebbe chiudere presto l’operazione, battendo la concorrenza.

Foto: Sito Monaco