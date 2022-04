Montipò: “Vogliamo essere guerrieri fino alla fine, sarebbe bello essere ricordati per qualcosa di unico”

Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni del quotidiano “L’Arena” della possibilità, per gli scaligeri, di superare la quota 54 punti, il massimo mai fatto dal club nel nuovo millennio: “Vogliamo essere guerrieri fino alla fine. Perchè sarebbe bello essere ricordati per qualcosa di unico. Non siamo poi così lontani. E tutto può succedere. La partita più difficile da digerire in questo campionato? La sconfitta di Milano contro il Milan. Brucia tantissimo ancora quel doppio vantaggio non concretizzato“.

Foto: Instagram Montipò