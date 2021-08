Montipò: “Sono contento ci siano aspettative su di me. Spero di fare quanto fatto da Silvestri”

Lorenzo Montipò si è presentato al Verona.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono contento ci siano aspettative su di me, sono qui per ripagare la fiducia che la società ha voluto darmi. Spero di farlo attraverso il campo. Il Verona lo conosco bene, l’ho affrontato con il Benevento. Ho parlato con Marco Silvestri, il suo percorso è stato in crescita negli ultimi tre anni: il campo è il giudice migliore e lui è stato un ottimo portiere. Gli auguro il meglio, spero di fare quanto ha fatto lui, se non di più”.

Sull’opportunità: “E’ molto importante, per la categoria, per il contratto e per la piazza. Voglio ripagare la società che ha avuto fiducia in me, spero di riuscirci: Il fatto che il contratto sia duraturo è ancora meglio, non voglio lasciarmi scappare questa opportunità”.

Sulla crescita: “Posso migliorare su tutto e lavorerò per farlo. Non sono un portiere perfetto, ma col duro lavoro e con la concentrazione giusta si può arrivare a livelli molto alti, spero questo avvenga”

Sulla Nazionale: “Ho fatto tutta la trafila della Nazionale, l’Europeo Under 21 è stata un’esperienza straordinaria, anche se non è finita nel migliore dei modi. È il sogno di qualsiasi ragazzi, però, come hanno dimostrato molti giocatori all’Europeo, solamente facendo bene col club puoi arrivarci. Non ci sono scorciatoie: punto a far bene quest’anno, poi vedremo”.

Foto: Twitter Verona