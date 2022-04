Montipò: “Soddisfatto della prestazione personale, dispiace non aver conquistato punti”

Intervistato dai canali ufficiali dell’Hellas Verona dopo la sconfitta contro l’Inter, il portiere Lorenzo Montipò ha detto la sua sull’incontro: “Nel secondo tempo siamo tornati in campo con un altro agonismo, ma non abbiamo trovato il gol nonostante il fatto che ci siamo resi parecchio insidiosi. L’Inter però è una grande squadra, e oggi lo ha dimostrato. Il possibile gol di Simeone, nel primo tempo, forse avrebbe cambiato la gara. Non siamo riusciti però a segnare, ed è un peccato perché sarebbe stata l’ennesima grande partita, con un finale diverso”.

Montipò parla della prestazione personale: “Sono soddisfatto, mi spiace non sia bastata per conquistare qualche punto, magari un pareggio. Oggi per noi era importante, volevamo entrare nella storia del Club, però è andata così. Ci riproveremo”.

Foto: Instagram personale Montipò