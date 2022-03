Montipò si è preso Verona. L’agente: “Ci saranno interessamenti. A fine stagione si vedrà”

Il Verona è una delle squadre rivelazione del campionato in corso, iniziato peraltro con l’handicap delle prime giornate. Una delle pedine più importanti dell’organico è il portiere Lorenzo Montipò. A proposito del futuro del calciatore ha parlato il suo agente, Alberto Fontana, intercettato da Radio Marte: “L’anno scorso purtroppo è retrocesso e ha subito tanti gol. Io avevo aspettato Montipò fuori dall’Allianz Stadium e l’ho accompagnato in macchina, poi se penso che sono retrocessi con il Benevento non sembra vero. Verona è stato un modo per rimettersi in pista, il sogno di tutti è sempre quello di salire di palcoscenico ma credo che il ragazzo debba completare il suo percorso quest’anno e poi vediamo. Credo ci saranno interessamenti: se uno fa così bene e ha quest’età mi stupirebbe il contrario“.

Foto: Twitter Hellas Verona