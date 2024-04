Montipò salva su Lucca, Noslin prende il palo: reti inviolate tra Verona e Udinese all’intervallo

Termina 0-0 la prima frazione al Bentegodi tra Hellas Verona e Udinese. Una gara dove l’equilibrio, per ora, sta vincendo sullo spettacolo. Ma le squadre hanno avuto un’occasione a testa per sbloccare la gara. La prima arriva per gli uomini di Cioffi che, al 26′, sfiorano il gol con Lucca, ma Montipò respinge il tentativo del centravanti. L’occasione per i padroni di casa, invece, arriva al ridosso del fischio finale della prima frazione di gioco con il palo centrato da Noslin.

Foto: instagram verona