Montipò: “A Napoli ce la giocheremo. La stiamo preparando bene”

Il portiere del Benevento, Lorenzo Montipò, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Napoli in programma domenica.

Queste le sue parole: “Con la Roma ci siamo difesi bene, ma allo stesso tempo c’è da dire che le occasioni non sono affatto mancate. Non abbiamo concesso nulla, infatti ricordo solo un tiro di Pellegrini e un altro di Mkhytarian. Ho svolto prevalentemente un lavoro sulle uscite alte. Sono contento di come la squadra abbia eseguito alla perfezione i dettami del mister in base a quanto provato in settimana”.

Oltre alla preparazione, non è mancato il cuore per preservare il pareggio.

“Sono d’accordo. In inferiorità numerica siamo stati quaranta minuti sotto assedio. Ci siamo comportati molto bene, dimostrando carattere e ribadendo la squadra che siamo. Ci voleva una prestazione del genere per proseguire il nostro cammino verso la salvezza”.

Adesso il vantaggio sulla terzultima è di dieci punti.

“Onestamente non guardo chi c’è sotto, ma solo i nostri punti e al fatto che ce ne mancano quindici per poter avere la certezza della salvezza. Questo è il nostro obiettivo. Il resto non ha importanza”.

Sul rigore: “Mi è caduto il mondo addosso. Non meritavamo di perdere in nessuno modo. Fortunatamente il Var ci ha salvato, anche perché il fuorigioco era abbastanza netto. Meglio così”.

Andrete al Maradona per sfidare gli azzurri di Gattuso. Come prevedi questo derby?

“Non credo a tutti quelli che dicono che possiamo vincere a Napoli perché hanno molti infortunati. Stiamo parlando sempre di una squadra di grande livello che vanta calciatori forti per la categoria, in piena lotta per un posto in Europa. Sarà molto difficile, cercheremo di fare una partita tosta e di carattere. Un po’ come visto con la Roma”.

Rendimento alla prima in Serie A: “Sono molto soddisfatto. Gli errori mi hanno permesso di crescere molto, poi anche i miei compagni di squadra mi hanno aiutato tanto con delle ottime prestazioni. Valuto il mio campionato fino a questo momento in maniera positiva. Ho già sei clean sheet: alla vigilia della stagione ci avrei messo la firma”.

Foto: Instagram personale