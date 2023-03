Montiel accusato di violenza sessuale

Il terzino destro argentino Gonzalo Montiel del Siviglia è stato accusato di violenza sessuale. L’ex River Plate in Qatar ha trasformato il quarto rigore che ha regalato il Mondiale all’Argentina, adesso è finito nell’occhio del ciclone per un’accusa di violenza sessuale mossa nei suoi confronti. I fatti risalgono al primo gennaio 2019, giorno del ventiduesimo compleanno del calciatore. A spiegare cosa è avvenuto quella notte è stato l’avvocato della vittima: “Loro si erano visti un paio di volte prima di quella sera ed era stata invitata alla festa da un amico di entrambi. La giovane ha perso conoscenza e si è svegliata sdraiata sulla porta di casa di Montiel. Non si sa quante persone siano state coinvolte nell’abuso, ma dopo un’analisi medica è stato accertato che c’è stata una violenza carnale. Probabilmente le hanno fatto prendere qualcosa. Perché dopo due drink era priva di sensi. In ospedale è stata curata per evitare contagi”.

Foto: Instagram ufficiale Montiel