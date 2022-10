Montevarchi-Cesena, Malotti aggredisce Toscano in sala stampa. La nota di scuse del club toscano

Momenti di alta tensione, ieri, nella sala stampa del “Brilli-Peri”, con il tecnico del Montevarchi, Roberto Malotti, che ha aggredito e minacciato il collega del Cesena, Domenico Toscano, che ha anche rimediato un taglio alla tempia (a causa di una focaccina lanciata dal tecnico dei toscani). Il peggio è stato evitato con l’intervento di dirigenti e giornalisti presenti, ma quest’oggi, la società toscana ha voluto rinnovare le scuse per quanto accaduto. Ecco la nota: “La società Aquila Montevarchi prende le distanze da quanto accaduto ieri nel nella sala stampa al termine della partita Montevarchi -Cesena e si dissocia dal comportamento tenuto da Mister Malotti. Rinnoviamo le scuse all’allenatore Toscano e a tutta la società del Cesena. Nei prossimi giorni saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del nostro tesserato per l’atteggiamento antisportivo e non consono alla nostra Società”.

Foto: Instagram Montevarchi