Monterosi Tuscia, prodezza del centrocampista Parlati: va in porta e para un rigore

Il Monterosi Tuscia ritrova la vittoria ed allontana, momentaneamente, la zona playout. Decisivo per il successo il centrocampista Parlati. Il calciatore è dovuto andare in porta al 94′ per via dell’espulsione rimediata dal portiere Alia, il tecnico Leonardo Menichini non aveva più cambi per inserire l’estremo difensore a disposizione in panchina. La squadra di Viterbo conduceva sul Giugliano per una rete a zero, provvidenziale Parlati che ha neutralizzato il calcio di rigore tirato dall’attaccante gialloblù Salvemini. Nel finale, al 97′, è arrivata anche la rete del definitivo 0-2 segnata da Tolomello.

Foto: Twitter Lega Pro