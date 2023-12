Monterosi, esonerato il tecnico Taurino. Squadra riaffidata a Romondini

Roberto Taurino non è più il tecnico del Monterosi: squadra riaffidata a Romondini. Di seguito il comunicato: “Il Monterosi Tuscia Fc comunica l’esonero dell’allenatore Roberto Taurino. La società ringrazia il mister Taurino e tutto lo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità, augurando loro i migliori successi professionali per il prosieguo delle carriere. La guida tecnica della prima squadra viene riaffidata al tecnico Fabrizio Romondini con l’obiettivo di riprendere in mano il progetto avviato insieme e dare la svolta positiva a questa stagione. Roma, 11 dicembre 2023″

Foto: sito Monterosi